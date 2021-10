Tennis: le squadre del Ct Palermo tentano il tris di vittorie, Tc Siracusa e Tc2 alla prova d'orgoglio

Sono pronte le 42 squadre di tennis impegnate domani nella terza giornata del campionato di Serie A2, maschile (divise in quattro gironi) e femminile (due gironi).

Nel gruppo 2 punta il Ct Palermo tenta di conquistare il tris di vittorie. I siciliani ospiteranno il Tc Lecco, ancora senza punti quest'anno.

Nel girone 1, il Tc Siracusa, sconfitto nelle due prime giornate, ospiterà l'Asd Tennis Viserba, mentre nel girone 4, il Tc2 Palermo, a secco di vittorie, giocherà fuori casa contro l'Amp Pavia.

Nel campionato femminile, nel girone 1, domenica riposa il lanciatissimo Bal Lumezzane (due successi per 4-0) e quindi si profila una ghiotta occasione per le ragazze del Ct Palermo, finora sempre vincitrici, di andare da sole al comando della classifica. Le ragazze capitanate da Chimirri (in evidenza le under Virginia Ferrara e Giorgia Pedone) saranno di scena in Lombardia sui campi del Club Tennis Ceriano.

