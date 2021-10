Basket: debutta la serie C Gold maschile e la A2 femminile, tutti gli impegni delle squadre siciliane

Importanti impegni per le squadre siciliane di basket impegnate nei rispettivi campionati. In A2 maschile, il Basket Orlandina, dopo la sconfitta di domenica scorsa a Cantù, cerca il pronto riscatto tra le mura amiche. Domani, alle 12, ospiterà Mantova, reduce dal successo nel match d'esordio. Giocherà fuori casa, invece la Pallacanestro Trapani che dopo la vittoria casalinga contro Biella, giocherà fuori casa contro il Blu Basket Treviglio, sconfitto la scorsa settimana dal Mantova. "Sono felice che la squadra abbia vinto all’esordio e non vedo l’ora di tornare in campo - ha dichiarato il capitano Igor Biordi -. Per me è un campionato nuovo ma sento la fiducia dell’ambiente e pian piano voglio ritagliarmi sempre più spazio. Treviglio è secondo me una delle quattro squadre più forti del torneo, partiamo sfavoriti ma andremo lì per dire la nostra".

Debutto, invece, per la serie C Gold Sicilia maschile. Il Green Basket ospita domani al PalaCus il Melfa's Gela Basket, l'Orlandina Lab gioca oggi contro gli Svincolati Milazzo con inizio alle 19, lo Sport Club Gravina ospita alle 18,30 il Cus Catania Basket, riposa l'Orsa Barcellona. Il Green Basket Palermo giocherà al PalaCus, a causa dell’inagibilità del PalaMangano: "Ritengo sia davvero una vergogna la situazione in cui ci troviamo con il PalaMangano - tuona il coach palermitano Verderosa -. Posso solo ringraziare i fratelli Mantia e chi rappresenta questa società, perchè francamente non so quante altre organizzazioni avrebbero reagito in questo modo, trovando ancora una volta la soluzione su inadempienze di altri. Sicuramente non poter giocare sul 'nostro' parquet sarà strano, ma non vogliamo alibi. Giocheremo al PalaCus, saremo sempre a Palermo, e spero di poter rivedere un po' di gente con la maglietta Green sugli spalti".

In campo femminile, in A1 dopo la vittoria al debutto, la Passalacqua - Virtus Eirene Ragusa andrà a far visita domani alle 18 al Broni. In A2, invece, l'Alma Basket Patti affronterà, nella prima giornata di campionato, la Pallacanestro Savona. Il match si disputerà domenica alle ore 16 al PalaSerranò. La società ha comunicato che saranno disponibili 500 posti per i tifosi e l'ingresso all'impianto avverrà solo per i possessori di Green Pass e solo indossando i dispositivi di protezione.

