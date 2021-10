Calcio, un tumore al cervello stronca la vita dell'ex portiere Daniel Leone: aveva 28 anni

Il calcio è in lutto per la morte di Daniel Leone, ex portiere di Catanzaro e Reggina. Il giovane si è spento nella serata di ieri a soli 28 anni dopo una lunga lotta contro un tumore al cervello. Leone era originario di Piedimonte Matese, un comune del Casertano.

L'inizio del calvario per Leone nel 2014 quando gli venne diagnosticata la malattia. All'epoca tesserato della Reggina, il giovane portiere dovette sospendere l'attività agonistica. Si sottopose ad un delicato intervento chirurgico agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria e poi continuato le specifiche cure a Milano. Poi il ritorno agli allenamenti. Il tumore si ripresentò nel 2017 quando era in organico nel Catanzaro: lo stop lo costrinse al ritiro definitivo dal mondo del calcio. Nell'ultimo periodo il giovane si era sottopoto cicli chemioterapici per cercare di evitare il peggio.

