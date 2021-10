Tennis, domenica al via la serie A2: le squadre siciliane ai nastri di partenza e le gare in programma

È tutto pronto per l'inizio dei campionati a squadre maschili e femminili di serie A2. Domenica 3 ottobre, alle ore 10, al via le prime partite che vedranno presenti, in campo maschile, anche i tennisti di tre squadre siciliane: il Ct Palermo, il Tc2 Palermo e il Tennis Siracusa. La formula del campionato maschile prevede la disputa di quattro singolari e due doppi. Si può impiegare un solo straniero in ciascuna gara. Ogni club è obbligato a schierare due giocatori under 30 provenienti dal vivaio (tesserati per il circolo in questione per due anni, anche non consecutivi, da under 12, 14 o 16) sia in singolare che in doppio. I doppi vengono giocati con la regola del ‘no ad’ e con supertiebreak al posto del terzo e decisivo set.

Ct palermo, la squadra e gli avversari

Il Ct Palermo si presenta ai nastri di partenza con un team nel campionato maschile e uno in quello femminile. La squadra degli uomini, guidata dal maestro Davide Cocco, esordirà in casa. In viale del Fante, arriveranno i brianzoli del Tc Villasanta. Tra i volti di nuovi del team palermitano, il venticinquenne argentino Pedro Cachin, numero 275 al mondo, il rumeno Filip Jianu, numero 327 Atp e il giovane catanese Pietro Marino classificato 2.1. Gli stranieri del Ct Palermo (da schierare uno a gara) sono, invece, il mancino ceco Jiri Vesely, n. 86 al mondo e lper il terzo anno consecutivo, lo spagnolo Carlos Gomez Herrera. In squadra anche il ventinovenne mazarese Omar Giacalone classificato 2.1, 634 del ranking, Claudio Fortuna 2.3, il diciassettenne mancino Gabriele Piraino 2.4, con all’attivo in questa stagione diversi punti Atp, Francesco Mineo 2.5, Matteo Iaquinto 2.6, Andrea Trapani 2.6, Gabriele Dolce 2.6, Marco Gjomarkaj 2.7, Giorgio Passalacqua 2.8, Giovanni Latona 3.1 e Gabriele Freni 3.2.

Compongono il girone del Ct Palermo anche il Ronchiverdi Torino, il Match Ball Firenze, il Tc Lecco, il Ct Mario Stasi Lecce e il Tc Bassano.

Tc2 Palermo, la squadra e gli avversari

In campo, anche il Tc2 che domenica giocherà a Bologna. In squadra, il tedesco Hassan Benjamin 2.1, il belga Geerts Michael Lieven 2.1, gli italiani Antonio Campo 2.2, Alessandro D'anna 2.5, Edgardo Zanetti 2.8, Davide Castorino 2.8, gli under 16 Ignazio Speciale 3.2, Alberto Napoli 3.3, Giorgio Pistoia 3.4 e Vincent Di Pietro 3.4 e Walter Di Pietro 3.5, gli over 40 Francesco Palpacelli 3.3 e Alessandro Ciappa 3.3.

Compongono il girone del Tc2: il Tc Prato, il Tc Baratoff, l'Amp Pavia, il Ct Bologna, Sg Angiulli e la Società Canottieri Casale.

Tc Siracusa, la squadra e gli avversari

Tutto pronto anche al Tennis Club Siracusa che domenica ospita l'Eur Sporting Club. Nel club siciliano spicca il nome di un ex top 100 come Alessio Di Mauro, classe 1977, che ha anche vestito la maglia azzurra in Coppa Davis. Il mancino di Siracusa è stato il primo siciliano nella storia ad esordire in nazionale, difendendo i colori azzurri in casa contro la Georgia. Finalista nell’Atp di Buenos Aires nel 2007 ed ex top-70, Di Mauro difende i colori del Tennis Club della sua città natale.

I tennisti del Tc Siracusa sono: gli spagnoli Javier Cosano Barranco 2.1 e Jose Azorin Vidal 2.2, il rumeno Vasile Antonescu 2.4, Alessio Di Mauro 2.2, Matteo Bongiovanni 2.5, Luciano Lombardo 2.6, Danilo Platania 2.6, l'under 16 Sebastiano Cocola 2.7, Gabriele Lumera 3.1, l'under 18 Luca Geracitano, gli under 16 Ivan Maieli 3.4 e Michele Lo Furno 3.4, l'over 45 Enrico Sfriso 3.4, l'under 14 Emanuele Salvatore Storaci 4.1, l'under 12 Giulio Tancredi Gennaro 4.2 e l'over 40 Francesco Di Natale 4.5.

Compongono il girone del Tennis Club Siracusa: il Circolo Tennis Bari, l'Eur Sporting Club, il Tc Sinalunga, Canottieri Padova, Asd Tennis Viserba, il Tennis Club Vomero.

