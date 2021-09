Giro di Sicilia, Molano vince la prima tappa sul traguardo di Licata

Juan Sebastian Molano, della UAE Emirates, con il tempo di 4h40'58" e alla media di 38,225 km/h, ha vinto la 1/a tappa del Giro di Sicilia di ciclismo, organizzato da Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport.

Il colombiano, sul percorso che collega Avola (Siracusa) a Licata (Agrigento), lungo 179 chilometri, ha preceduto Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team), secondo, e l'argentino Maximiliano Richeze (UAE Emirates), terzo.

Molano è il primo leader della classifica generale della corsa a tappe isolana e indossa la maglia giallorossa, precedendo nell'ordine Albanese a 4" e Richeze di 6". Domani è in programma la 2/a tappa, con partenza da Selinunte (Trapani) e arrivo a Mondello, borgata marinara alle porte di Palermo, dopo 173 chilometri.

La seconda tappa del Giro di Sicilia partirà domani, alle 10.30, dall'area archeologica di Selinunte dove, all'ombra delle antiche vestigia saranno allineati i ciclisti che affronteranno i 173 chilometri fino a Mondello. Si snoderà lungo un percorso che attraverserà la Sicilia, da costa a costa, toccando Partanna, Portella della Ginestra, Carini e Capaci per concludersi nella borgata marinara di Palermo.

«Nella scelta delle tappe - evidenzia l'assessore regionale allo Sport Manlio Messina - il governo Musumeci, in sintonia con Rcs Sport, ha privilegiato quei luoghi che grazie alle loro caratteristiche paesaggistiche potessero diventare occasione di promozione turistica in Italia e all'estero, grazie anche alle riprese televisive dall'alto. Il Parco di Selinunte si presta perfettamente a quest'obiettivo e sono certo che il ritorno di immagine per il comprensorio di Castelvetrano e per l'intera Isola sarà più che positivo».

«Un'occasione straordinaria - sottolinea l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - che la Sicilia non poteva lasciarci sfuggire. Un'opportunità per la nostra Isola di far conoscere nel mondo i suoi siti archeologici e le bellezze maturali e paesaggistiche in un momento dell'anno che invita alla vacanza culturale. Dopo la presentazione del Giro d'Italia, lo scorso anno a Segesta, ci riempie di gioia che ancora una volta un sito archeologico siciliano faccia da quinta scenografica a un evento di grande impatto».

La presenza del Giro diventa anche occasione per un'operazione di restyling, piccola ma preziosa: i percorsi dentro il Parco da sterrati infatti diventeranno a malta stabilizzata per permettere il passaggio delle bici. Resteranno, poi, fruibili per i visitatori, secondo una scelta ecocompatibile e rispettosa del sito.

«Un'occasione di grande visibilità - dice il direttore del Parco, Bernardo Agrò - che offre al nostro patrimonio storico un importante momento di diffusione».

