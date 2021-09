F1: in Russia Sainz sfiora la pole, il ferrarista partirà dietro Norris

Lando Norris (McLaren) ha ottenuto la pole (la prima in carriera) del GP di Russia di F1, in programma domani sul circuito di Sochi. In prima fila partirà anche Carlos Sainz con la Ferrari.

Sul tracciato di Sochi, in una qualifica iniziata sul bagnato, il britannico della McLaren trova la strategia giusta con le gomme e firma il giro più veloce in 1'41"993 davanti alla Ferrari di Carlos Sainz di cinque decimi. Pesca il jolly anche George Russell al volante della Williams, terzo e in seconda fila assieme a Lewis Hamilton, che perde anche alcuni minuti preziosi in ingresso in pit lane.

L'altra Ferrari di Charles Leclerc partirà dal fondo della griglia assieme alla Red Bull di Max Verstappen, leader del Mondiale: entrambi hanno cambiato la power unit.

"Non so neanche cosa dire, è stata una sessione incredibile: stava andando bene, poi abbiamo preso la decisione di montare le slick ma non pensavamo di fare certo la pole. Devo ringraziare il team". Queste le parole di Lando Norris dopo la pole position nel GP di Russia di Formula 1. "Domani spero di essere davanti dopo la prima curva, è la mia prima pole e spero possa essere la prima di tante. Dopo Monza è un modo fantastico di continuare - prosegue il britannico della McLaren -. Non voglio elogiarmi troppo ma oggi era davvero complicato, ho tenuto le gomme calde e rischiato parecchio, ma ha pagato".

"Fin dall’inizio sono state delle qualifiche molto complicate ma dal Q2 ho capito che c'era una possibilità, abbiamo fatto un’ottima strategia e poi tirato fuori un giro molto forte". Queste le parole di Carlos Sainz, secondo nelle qualifiche del GP di Russia di Formula 1 alle spalle di Norris. "Il passo gara sembra più forte, sull'asciutto siamo stati competitivi - spiega lo spagnolo della Ferrari - Dietro ci sono le Mercedes e le Red Bull che sono più veloci ma noi cercheremo di lottare e divertirci. Spero di poter superare Norris in partenza e sfruttare la scia, scatterò dal lato sporco della pista".

