Mondiali di ciclismo, l'Italia vince il bronzo nella staffetta mista

L’Italia è bronzo nella staffetta mista in linea ai Mondiali di ciclismo che sono in corso sulle strade delle Fiandre, in Belgio. Il sestetto azzurro è stato battuto nell’ordine dalla Germania e dall’Olanda, rispettivamente oro e argento. È la seconda medaglia per

l'Italia dopo l’oro di Filippo Ganna nella crono Elite maschile.

Sul percorso lungo 44,5 chilometri, da Knokke-Heist a Bruges, gli azzurri Matteo Sobrero, Filippo Ganna, Edoardo Affini, Marta Cavalli, Elena Cecchini ed Elisa Longo Borghini si sono presi il bronzo, chiudendo a 37"74 dal team campione del mondo della Germania (Nikias Arndt, Tony Martin, Max Walscheid, Lisa Brennauer, Lisa Klein e Mieke Kroeger), che ha completato la propria prestazione in 50'49"10, davanti all’Olanda, in ritardo di 12"79 e medaglia d’argento.

Gli azzurri sono riusciti a salire sul gradino più basso del podio per soli 5 centesimi di secondo sulla Svizzera, quarta al traguardo. Peccato, perché dopo la prova riservata gli uomini, l'Italia aveva il miglior tempo in 24'18» e un eloquente +19" sulla Germania, mentre l’Olanda accusava un ritardo di 42''.

© Riproduzione riservata