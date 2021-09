Volley, l'Italia travolge la Germania e vola in semifinale agli Europei: ora c'è la Serbia

L’Italvolley si qualifica per le semifinali agli Europei. Ad Ostrava, gli azzurri di De Giorgi superano nei quarti la Germania di Giani per 3-0 con questi parziali: 25-13, 25-18, 25-19. La Nazionale, finora imbattuta in questa rassegna continentale, sfiderà sabato a Katowice la Serbia per un posto in finale.

L'Italia torna così tra le migliori quattro del Vecchio Continente per la 15esima volta nella sua storia, a sei anni di distanza dall’ultima volta (2015, finali a Sofia dopo la prima fase co-organizzata da Italia e Bulgaria). De Giorgi e i suoi ragazzi, grazie ai sette successi consecutivi, hanno così conquistato un obiettivo davvero sensazionale per una squadra presentatasi ai nastri di partenza con ben otto esordienti nella manifestazione.

