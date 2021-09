Europei di ciclismo, oro all'Italia nella staffetta mista

La Nazionale azzurra di ciclismo ha vinto il titolo europeo su strada, aggiudicandosi la prova a cronometro della staffetta mista, al termine della gara disputata a Trento, su un percorso di 48,800 chilometri (22,4 da percorrere per i tre uomini e altrettanti per le tre donne).

La squadra azzurra, formata da Matteo Sobrero, Filippo Ganna, Alessandro De Marchi, Elena Cecchini, Marta Cavalli ed Elisa Longo Borghini, ha chiuso la prova contro il tempo in 51'59"01, precedendo i campioni uscenti della Germania sul gradino più alto del podio.

Tedeschi e tedesche hanno accusato un ritardo di 21". Al terzo posto, e medaglia di bronzo, la Nazionale olandese, in ritardo di 26". Otto squadre miste hanno preso il via: quarto posto per la Francia, a 1'28"; quinta l'Austria, a 3'24"; sesta la Russia, a 3'34" e a pari merito con l'Ucraina; ottava la Polonia, a 3'52".

© Riproduzione riservata