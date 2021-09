F1, Raikkonen positivo al Covid: nel Gp d'Olanda correrà Kubica

Alla vigilia del Gran Premio d'Olanda di Formula 1 Kimi Raikonnen è risultato positivo al coronavirus. Il pilota finlandese, fa sapere l'Alfa Romeo racing su Twitter, "non mostra sintomi ed è di buon umore. E' subito stato posto in isolamento nel suo albergo". La squadra gli augura una "pronta guarigione". Al suo posto, per le qualifiche e la gara, sulla monoposto numero 88 correrà il pilota di riserva Robert Kubica.

"Raikkonen si sente bene, era più che dispiaciuto per la situazione ma non ha sintomi. È vaccinato, vedremo se potrà correre a Monza. Sicuramente servirà un primo test negativo, ora è in isolamento e finora va tutto bene". Queste le parole di Frederic Vasseur, team principal della Alfa Romeo, a proposito della positività di Raikkonen. Al suo posto ci sarà Robert Kubica. "Ha già fatto alcune prove libere con noi e dei test - prosegue - anche se Zandvoort non è la pista più semplice dove iniziare con le FP3".

