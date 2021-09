Paralimpiadi: argento nel peso e nel nuoto, bronzo nei 1.500 di atletica e nel kayak

Un argento, quello di Assunta Legnante nel getto del peso categoria F12, e un bronzo, quello di Ndiaga Dieng nei 1500 metri T20, hanno aperto il medagliere azzurro della decima giornata dei XVI Giochi Paralimpici di Tokyo caratterizzata da una pioggia battente e da temperature quasi autunnali.

Allo stadio Olimpico della capitale giapponese, Legnante, detta 'Assuntina', 43 anni originaria di Napoli ma trapiantata ad Ascoli Piceno prima atleta in Italia ad aver partecipato sia alle Olimpiadi (Pechino 2008) che alle Paralimpiadi (Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020), è giunta seconda con la misura di 14,62 metri ottenuta al quinto lancio.

Oro, dopo l’argento di cinque anni fa in Brasile, per la 31enne uzbeka di Tashkent, Safiya Burkhanova che al secondo lancio ha ottenuto 14,78. Bronzo alla messicana Rebeca Valenzuela Alvarez che con 13,72 ha stabilito anche il primato sudamericano. Nei 1500 metri della categoria T20 il 22enne Dieng ha concluso la gara al terzo posto in 3'57"24 venendo preceduto dal britannico Owen Miller che ha vinto in 3'54"57 e dal russo Alexandr Rabotnitskii (3'55"78).

L’undicesima disciplina ad andare a segno a Tokyo è la canoa, grazie al bronzo conquistato da Federico Mancarella nel kayak singolo 200m KL2 al Sea Forest Waterway. Si tratta della prima, storica medaglia per la Fick, che ha fatto esordio nel mondo paralimpico a Rio 2016. Alla sua seconda avventura, il canoista emiliano del Canoa Club Bologna ha esordito in Nazionale nel 2014. Nel suo palmares una medaglia d’argento nei 200m ai Mondiali ungheresi di Szeged nel 2019. Nella finale si è piazzato terzo in 42.574, alle spalle dell’australiano Curtis McGrath (41.426) e l’ucraino Mykola Syniuk (42.503). Un regalo di compleanno anticipato visto che domani compirà 29 anni. "Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto con Gianni Anderlini, che è diventato il mio allenatore da poco. Una dedica speciale va a lui per il lavoro che abbiamo fatto in quest’anno e mezzo, per averci creduto, per aver lottato ed essere stato coerente col percorso iniziato - ha dichiarato euforico Mancarella -. E’ stata una gara avvincente, combattuta e il pensiero va alla mia famiglia, ai miei compagni di squadra, alla mia società".

"Le dediche speciali per questa medaglia sono per mio nonno e mia cugina che ci hanno lasciato in questi anni - ha proseguito Mancarella - e per la prematura scomparsa di Luca Bertoncelli, che era il presidente del Canoa Club Ferrara che ci ha lasciato la settimana scorsa a cui ero molto legato, perchè io mi sono allenato tra Bologna, Ferrara e Cagliari. Non vedo l’ora di andare un pò in vacanza dopo le ultime gare della stagione". Esulta il ct Stefano Porcu: "Una medaglia storica, che apre il nostro mondo della canoa a quello paralimpico. La inseguivamo dal 2016 però per ogni cosa ci vuole del tempo e, qui a Tokyo, Federico ha dimostrato di essere maturo per raggiungere questo traguardo straordinario. Ha fatto una gara da manuale, rimanendo sempre in zona medaglia dall’inizio sino alla fine. Ringrazio anche tutto lo staff tecnico e in particolar modo Gianni Anderlini, che lo segue anche come allenatore personale in maniera molto diligente. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il grande sostegno del Cip e del suo presidente Luca Pancalli, una macchina che produce sogni e il nostro compito è di realizzarli".

"Come diceva Jim Morrison - conclude Porcu - tutti hanno le ali, ma solo chi sogna impara a volare. Devo anche ringraziare il presidente Luciano Buonfiglio che è qui con noi e che ha lottato sempre per permetterci di realizzare questo sogno". Nelle altre gare, terzo posto in finale B nel KL3 per Kwadzo Klokpah, mentre è stata eliminata in semifinale Veronica Biglia. Domani chiusura in bellezza con Eleonora De Paolis, impegnata alle 9:37 nella semifinale del KL1 femminile per cercare un pass nella finale che si terrà un’ora dopo.

Stefano Raimondi ha ottenuto l'argento nei 200 misti di nuoto categoria Sm10 (menomazioni fisiche) alle Paralimpiadi di Tokyo. Per il 23enne di Verona è la settima medaglia a questi Giochi, la 62/a per la spedizione azzurra. Oro e record paralimpico per l’ucraino Maksym Krypak, bronzo per l’olandese Bas Takken.

