Us Open, Camila Giorgi e Sara Errani eliminate all'esordio

Niente da fare per Camila Giorgi agli Us Open, quarto e ultimo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York (57.500.000 di montepremi, nuovo record).

La marchigiana, numero 36 del ranking mondiale, è stata sconfitta al primo turno dalla rumena Simona Halep, numero 13 Wta e 12esima testa di serie del torneo: 6-4 7-6(3) il punteggio in un’ora e 33 minuti di gioco.

"Sono abbastanza contenta - ha spiegato Halep a Eurosport a fine partita - Giorgi sta giocando molto bene, è in fiducia e sono davvero felice di aver superato il turno. Il servizio? Ho leggermente cambiato il movimento, so di dover ricavare dei punti dalla battuta".

Dopo la Giorgi, anche Sara Errani esce al primo turno degli Us Open. La 34enne azzurra, numero 112 Wta, è stata sconfitta 6-3 6-2 dalla russa Ekaterina Alexandrova, numero 34 del ranking mondiale e 32 del seeding.

