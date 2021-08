Cecchinato debutta con un successo al Winston-Salem Open

Debutto con vittoria per Marco Cecchinato al Winston-Salem Open, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 807.210 dollari che si disputa sui campi in cemento della Wake Forest University, a Winston-Salem, in North Carolina, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli Us Open. Il palermitano, numero 83 del mondo, ha battuto lo statunitense Tennys Sandgren, numero 85 del ranking Atp, con un duplice 6-4, in un’ora 20 minuti circa di gioco.

