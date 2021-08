Tamberi partecipa alla Diamond League e intanto annuncia le nozze: "Chiara mamma perfetta"

Secondo appuntamento dopo i Giochi di Tokyo per la Diamond League, il massimo circuito mondiale dell’atletica leggera, che nella tappa di Losanna vedrà tra i partecipanti anche il campione olimpico Gianmarco Tamberi.

L'oro di Tokyo aprirà la manifestazione nel "city event", la gara di salto in alto che sarà ospitata nella piazza centrale di Losanna il prossimo 25 agosto alle ore 18:00. Una spettacolare anteprima del meeting elvetico, con le altre prove che si disputeranno invece il giorno successivo allo Stade Olympique de la Pontaise, sede abituale del meeting. "Tornare a gareggiare dopo l'oro olimpico per me non era per nulla scontato visto lo shock emotivo, ma ritengo molto importante farlo come segno di riconoscenza e ringraziamento nei confronti di chi mi ha sempre sostenuto in questi anni", ha dichiarato l’azzurro annunciando così la sua partecipazione ad Athletissima, terzultima tappa della Diamond League, che avrà il gran finale l’8 e 9 settembre a Zurigo con le Diamond League Finals.

"Faccio ancora fatica a crederci. Vincere l’oro era il sogno di una vita, soprattutto dopo tutto quello che ho passato...", ha aggiunto Tamberi tornando al trionfo di Tokyo. Conclusa la tappa di Losanna, il successivo appuntamento agonistico del campione olimpico sarà il meeting di Rovereto (31 agosto).

Gianmarco Tamberi, inoltre, insieme alla sua fidanzata Chiara Bontempi hanno annunciato le loro nozze. I due lo hanno reso noto tramite un’intervista rilasciata a 'Chi, settimanale che uscirà in edicola domani. "Chiara ha messo la mia vita davanti alla sua, ha trasformato i suoi obiettivi nei miei obiettivi e adesso le dimostro che è la cosa più importante" ha detto Tamberi.

La coppia ha programmato il matrimonio per l’anno prossimo: "Penso che saremo in tanti perchè abbiamo un sacco di amici, stiamo pensando di farlo ad Ancona, la nostra città. Me lo immagino di sera, con tante luci e tante candele", ha raccontato Chiara. Poi l'olimpionico ha anche svelato che nel suo futuro non c'è solo sport, ma anche un figlio: "Amo i bambini. Sono stati anni pienissimi e adesso il mio sogno è vivere come una persona normale e fare i progetti che fanno tutti. Chiara sarà una mamma perfetta, dolcissima, è una ragazza di cuore. E’ lei che mi ha fatto mettere la testa a posto". ITALPRESS

