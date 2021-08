Tennis, doppietta azzurra a Cincinnati: Sinner e Fognini avanti

Doppietta azzurra a Cincinnati, nella speranza che domani si possa parlare di poker. Intanto debuttano con due secche vittorie Jannik Sinner e Fabio Fognini che accedono con due prestazioni convincenti al secondo turno del "Western & Southern Open", sesto ATP Masters 1000 in calendario, dotato di un montepremi di 3.028.140 che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un WTA 1000). L’altoatesino ha festeggiato in campo il suo 20esimo compleanno rispettando il pronostico che lo vedeva favorito. Numero 15 del mondo e 11esima testa di serie, Sinner si è imposto con il punteggio di 6-2, 7-5, in un’ora e 38 minuti di gioco, sul mancino argentino Federico Delbonis, numero 48 del ranking. Sinner ha chiuso in scioltezza il primo set ed è partito bene nel secondo portandosi sul 2-0, ma Delbonis non ha mollato si è portato sul 5-4. Il 20enne, che appena la settimana scorsa ha trionfato a Washington, non è andato nel panico e ha fatto suo il set chiudendo sul 7-5. Prossimo ostacolo per lui il vincente del match tra lo statunitense John Isner, 36enne di Greensboro n.25 ATP, e il britannico Cameron Norrie, 25enne nato a Johannesburg, n.31 del ranking.

Avanza Sinner, inizia con una vittoria anche Fabio Fognini. Il tennista ligure, numero 36 del ranking, si è imposto per 7-6 (3), 6-3, anche lui in un’ora e 38 minuti di gioco, sul georgiano Nikoloz Basilashvili, 40esimo nella classifica ATP. Partita combattuta nel primo set con l’azzurro che strappa subito il servizio a zero al 29enne di Tbilisi e poi si porta sul 2-0, ma subisce la reazione dell’avversario che si porta sul 5-5.

Poi, nel tie-break, è venuta fuori la qualità di Fognini che ha chiuso sul 7-3. Nel secondo set si è portato sul 3-0, ma il georgiano ha risposto portando a casa tre giochi, ma fermandosi sul 3-3 e subendo poi ancora un 3-0 per il 6-3 finale che porta l’azzurro al secondo turno contro l’argentino Guido Pella, numero 98 del ranking. Domani in campo Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Il 26enne torinese, n.27 ATP, affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz (55), il romano, numero 8 del ranking e quinta testa di serie, attende il vincente del match tra lo statunitense Taylor Fritz (42) e lo spagnolo Albert Ramos Vinolas (49).

(ITALPRESS)

© Riproduzione riservata