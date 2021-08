Tennis, Giorgi in finale a Montreal: contro Pliskova caccia al primo titolo 1000

L’azzurra Camila Giorgi si è qualificata per la finale del 'National Bank Open', torneo Wta 1000 dotato di un montepremi di 1.835.490 dollari che si sta svolgendo sul cemento di Montreal. Nella semifinale giocata la notte scorsa la Giorgi ha battuto la statunitense Jessica Pegula per 6-3 3-6 6-1.

In finale se la vedrà con la ceca Karolina Pliskova, che nell’altra semifinale ha superato la bielorussa Aryna Sabalenka per 6-3 6-4. Giorgi e Pliskova si sono affrontate di recente, lo scorso 27 luglio, nel torneo di singolare femminile dell’Olimpiade di Tokyo 2020, in un match degli ottavi di finale in cui la 29enne di Macerata si è imposta per 6-4 6-4.

