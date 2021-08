Impresa di Camila Giorgi: batte la Pliskova a Montreal e vince il suo primo Masters 1000

Camila Giorgi vince il torneo di Montreal battendo Karolina Pliskova per 6-3, 7-5. Sul cemento canadese la tennista marchigiana compie un'impresa, vincendo il terzo titolo in carriera (il primo in un torneo Masters 1000). La ceca Karolina Pliskova era avanti 5-3 nei confronti diretti con l'azzurra. Adesso la Giorgi sale dal 71esimo al 34esimo posto della classifica Wta.

Nei tornei del Grande Slam ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon nel 2018 e gli ottavi di finale agli US Open 2013 (partendo dalle qualificazioni, così come sull'erba inglese nel 2012; è l'unica tennista ad avere conseguito due ottavi di finale in tornei del Grande Slam dopo essere passata attraverso il tabellone cadetto). Ha raggiunto la ventiseiesima posizione della classifica mondiale nell'ottobre 2018.

In carriera si è aggiudicata due tornei Wta su otto finali disputate. È la tennista italiana con la migliore percentuale di vittoria di sempre contro le top 10.

È una delle cinque tenniste italiane, l'ultima in ordine di tempo, ad avere giocato i quarti di finale del Torneo di Wimbledon, la seconda (e ultima) tennista italiana, dopo Roberta Vinci, ad avere vinto un torneo su erba e l'unica tennista italiana ad avere disputato cinque finali Wta indoor. La marchigiana è inoltre l'ultima tennista italiana ad avere vinto un torneo Wta.

