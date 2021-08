Tennis, Cecchinato eliminato in semifinale a San Marino dal danese Rune

Finisce in semifinale la corsa di Marco Cecchinato agli Internazionali di Tennis San Marino Open, appuntamento dell’Atp Challenger Tour ( 66.640 il montepremi). Il 28enne palermitano, numero 86 del ranking Atp e primo favorito del seeding, non è riuscito a superare il giovane danese Holger Rune, vincitore in due set, 7-5 7-6(4).

Partita complicata fin da subito per Cecchinato, indietro 3-1 nel primo set nonostante tre palle break non sfruttate in avvio. Il tennista siciliano però reagisce e sale 4-3, ma nel nono game perde nuovamente il servizio permettendo all’avversario di servire per il parziale pur avendo vinto un punto in meno dell’azzurro (28-29). Cecchinato è bravo a strappare nuovamente la battuta a Rune, ma concede un altro break nell’undicesimo gioco e finisce per cedere 7-5 il primo set con un punto in meno del danese.

Nel secondo parziale la sfida è molto equilibrata fino al 5-5, quando Cecchinato perde il servizio e permette a Rune di servire per il match, ma è ancora bravo a reagire arrivando al tie-break. Nonostante la giovane età, Rune gioca però i punti decisivi con grande saggezza, sale 6-4 e chiude l’incontro al primo match point. Domani scenderà in campo per il titolo contro il vincente della seconda semifinale tra il boliviano Hugo Dellien, numero 142 del ranking e quarto favorito del seeding, ed il brasiliano Orlando Luz, numero 311 Atp, proveniente dalle qualificazioni.

Per Cecchinato il torneo di San Marino resta comunque uno dei migliori di una stagione che ha visto il siciliano raggiungere la finale dell’Atp 250 di Parma (sconfitto dall’americano Korda) e il terzo turno al Roland Garros, battuto in cinque set nel derby da Lorenzo Musetti. In classifica Atp il siciliano dovrebbe recuperare qualche posizione restando di poco fuori dai top 80.

© Riproduzione riservata