Olimpiadi, la figlia di Bruce Springsteen vince la medaglia d'argento nell'equitazione

Una medaglia d’argento per Jessica Springsteen alla sua prima Olimpiade: la 29enne figlia del 'Boss' è arrivata seconda con la squadra Usa di salto nell’equitazione, alle spalle della Svezia e davanti al Belgio. In sella a Don Juan Van de Donkhoeve, l’amazzone del New Jersey ha gareggiato con Laura Kraut e McLain Ward e hanno chiuso con un tempo combinato di 124,2 secondi.

L’unica figlia femmina dell’autore di «Born in the USA» ha ereditato la passione dei cavalli dalla madre Patti Scialfa e ha un feeling particolare con l’Italia: oltre al sangue 'campano' di famiglia (la madre del 'Boss' è originaria di Vico Equense), lei è fidanzata da tre anni con il cavaliere leccese Lorenzo De Luca.

Jessica non è la sola figlia di ricchi e famosi a competere nell’equitazione - ci sono la figlia di Mike Bloomberg, Georgina, e i figli di Steve Jobs e Bill Gates, ma non ha avuto bisogno del suo cognome per farsi valere, assicurano i tecnici. All’ultimo concorso ippico di Piazza di Siena aveva strappato un terzo posto nel Rolex Gp Roma.

