Olimpiadi, i risultati degli italiani: canoa sprint in semifinale, è il giorno di Vanessa Ferrari

Sono 27 le medaglie fin qui conquistate dall'Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Anche oggi si prevede una giornata ricca di appuntamenti per gli Azzurri: alle 10:57 la prova di corpo libero di ginnastica artista con Vanessa Ferrari tra le favorite, anche alla luce del forfait di Simone Biles. Tre finali nell'atletica, a partire dalle 12: lancio del disco femminile (Osakue), 3000 siepi maschile (A. Zoghlami, Abdelwahed), 5000 metri femminile (Battocletti).

09:45 - CICLISMO: L’Italia resta in lizza per la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre femminile di ciclismo su pista. Le azzurre (Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Rachele Barbieri e Vittoria Guazzini) hanno ottenuto il 4° tempo in qualificazione con 4'11"666. Miglior crono e record del mondo in 4'07"307 per la Germania, avversaria domani dell’Italia in semifinale.

07:13 - TIRO A SEGNO: Niente finale per Marco De Nicolo e Lorenzo Bacci nella gara della carabina 3 posizioni ai Giochi Olimpici di Tokyo. Gli azzurri hanno concluso le qualificazioni rispettivamente al 19° e 30° posto.

07:19 - ATLETICA: Notte insonne per il nuovo campione olimpico dei 100 metri, l'italiano Marcell Jacobs, poi per 'festeggiare' l'azzurro è andato allo stadio Olimpico per seguire la finale del salto in lungo. Alle 10:20, Jacobs si è presentato in tribuna insieme con il suo allenatore, Paolo Camossi, per seguire la gara di quella che era la sua iniziale disciplina.

06:35: VOLLEY: In una partita lunghissima e altalenante, il big match del girone tra Stati Uniti e Italia finisce al tie-break, con le nordamericane che riescono a spuntarla all'ultimo anche per i tanti errori delle azzurre. Con il punteggio di 21-25, 25-16, 25-27, 25-16, 15-12, gli Usa si impongono sull'Italvolley di Paola Egonu e compagne, appaiandole al primo posto in attesa della sfida tra Turchia e Comitato Olimpico Russo.

05:48 - CANOA - Con una grande rimonta Samuele Burgo riesce a entrare nella semifinale dello sprint kayak 1000 metri, con un secondo posto che vale il prezioso pass. Domani l'azzurro tornerà in acqua alle 3 per l'accesso alla finalissima.

05:41 - PISTOLA AUTOMATICA: Nel tiro a segno Tommaso Chelli e Riccardo Mazzetti non riescono a sparare abbastanza bene nella pistola automatica 25 metri per accedere alla finale di specialità: entrambi eliminati.

04:34 - SALTO IN LUNGO: Svanisce il sogno di medaglia per Filippo Randazzo, che non va oltre il 7,99 metri del secondo tentativo e accumula addirittura quattro nulli: la sua finale di salto in lungo finisce così con un ottavo posto. Ai piani alti il greco Miltiadis Tentoglou impedisce la doppietta cubana all'ultimo salto e si prende l'oro a 8,41. Argento a Juan Miguel Echevarria e bronzo al connazionale Maykel Masso.

04:22 - ATLETICA: Gloria Hooper ha corso i suoi 200 metri nel primo gruppo ed è arrivata quarta, poi ha dovuto attendere tutte le batterie per capire se il suo tempo sarebbe bastato per entrare in semifinale. Per sua fortuna è sufficiente, così alle 12:25 l'azzurra tornerà in pista con una grande voglia di sorprendere.

04:04 - ATLETICA: Con un'eccellente batteria l'azzurra Dalia Kaddari centra la terza posizione al photofinish e si conquista così un preziosissimo posto alle semifinali: la velocista tornerà quindi in pista alle 12:25 con il sogno di una finalissima.

04:00 - PALLANUOTO: Un pareggio tra Italia e Ungheria chiude il girone eliminatorio: in vantaggio più volte i magiari, ma nel finale è il Settebello a trovare il tanto agognato pareggio per 5-5. Imbattuti con tre successi e due pareggi, gli azzurri devono ancora scoprire gli avversari dei quarti di finale.

02:53 - ATLETICA: Altra azzurra nelle semifinali dei 1500 metri in programma per mercoledì a mezzogiorno: Gaia Sabbatini chiude al quarto posto la seconda batteria.

02:30 - CANOA: Francesca Genzo nella 200 metri sprint in kayak, con il secondo tempo in batteria, si qualifica alle semifinali in programma domani dalle 2:30.

