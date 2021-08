L'addio di Federica Pellegrini alle Olimpiadi: "Sono serena". Barelli: "La vorrei agli Europei del 2022"

La staffetta mista chiude la carriera olimpica di Federica Pellegrini, con l’Italia che si piazza al sesto posto. "È stata una settimana piena di emozioni - ha detto Federica ai microfoni di Rai 2 - la staffetta mista donne è sempre molto bella".

La nuotatrice, poi, è passata ai saluti ai tanti tifosi che l’hanno sempre seguita. "Grazie mille per tutti questi anni, sono stati veramente incredibili, un’altalena di emozioni bellissime e sofferte" e sul futuro: "Magari sono ancora in gioco e quindi dovrò metabolizzare tutto a bocce ferme, ma sono molto contenta della decisione che ho preso. È il momento giusto, l’ho sempre sentito e sono molto serena per quello che mi aspetta dopo, anzi non vedo l’ora che inizi. Poi sicuramente arriverà anche la malinconia, magari a fine anno quando mi fermerò davvero del tutto, ma sono serena".

"Federica Pellegrini è stata opportunamente applaudita da tutto il mondo del nuoto, a me piacerebbe se facesse i campionati Europei il prossimo anno. Mai dire mai". Lo dice il presidente della Fin Paolo Barelli in mixed zone al termine dell’ultima giornata di gare olimpiche in piscina al Tokyo Aquatics Centre. "Qualunque ruolo Federica voglia svolgere a suffragio del nostro ambiente, per cercare di valorizzare il nuoto italiano, noi siamo molto felici di poterla accogliere - prosegue ancora il numero uno Fin -. Parleremo al termine delle gare con lei, c'è una massima disponibilità" spiega Barelli.

