Olimpiadi, i risultati degli italiani: nuova delusione scherma, Panziera fuori nei 200 dorso, Tamberi in finale

Ancora una delusione per la scherma italiana alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri della spada maschile (a Rio 2016 medaglia d'argento) sono stati eliminati dalla Russia al primo incontro, valido per i quarti di finale, della prova a squadre. L'Italia - con in pedana Marco Fichera, Andrea Santarelli ed Enrico Garrozzo - ha perso con i russi per 45-34. Delusione anche per Margherita Panziera, che ha fallito la qualificazione alla finale olimpica dei 200 dorso di nuoto. "Ho provato a fare una gara più aggressiva, ma mi sono mancate le energie: non ne avevo più". L'azzurra si era presentata a Tokyo accreditata come una possibile candidata per arrivare almeno alla finale e invece è stata eliminata in semifinale. "Io ho dato il cento per cento, peccato perché fino a due settimane fa stavo facendo tempi assurdi. Poi non so cosa è successo. Di certo, qui è tutto diverso rispetto a una gara in Europa: il fuso orario, il mangiare diverso. Comunque è andata così e io - ha concluso la nuotatrice italiana - non mi devo abbattere". La buona notizia arriva dal salto in alto dove Gianmarco Tamberi ha conquistato la qualificazione per la finale olimpica.

05:44 - ATLETICA: Anna Bongiorni si è qualificata per le semifinali dei 100 metri delle Olimpiadi di Tokyo. L'atleta azzurra ha chiuso la sua batteria al terzo posto, qualificandosi direttamente per le semifinali, con il tempo di 11''35.

05:03 - BOXE: Dopo Giordana Sorrentino, anche Rebecca Nicoli lascia il torneo di pugilato dell'Olimpiade di Tokyo. Il peso leggero azzurro è infatti stata sconfitta ai punti per 5-0 dall'irlandese Kellie Anne Harrington in un match degli ottavi di finale. I punteggi dei giudici (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 29-8) rispecchiano l'andamento dell'incontro, dominato dalla rivale dell'azzurra. La 21enne Nicoli è una ex praticante di parkour e tuffi prima della scelta di dedicarsi alla 'nobile arte'.

05:02 - ATLETICA: Con un ottimo rettilineo finale, il suo marchio di fabbrica, Alessandro Sibilio ha conquistato la qualificazione alla semifinale dei 400 ostacoli alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro ha chiuso la sua batteria al terzo posto (passavano i primi quattro) con il tempo di 49''11. Turno superato negli 800 anche per Elena Bellò, quinta nella sua batteria ma poi ripescata grazie al tempo di 2'01"07: l'azzurra è in semifinale.

04:12 - ATLETICA: Gianmarco Tamberi ha conquistato la qualificazione per la finale olimpica del salto in alto. Dopo un errore a 2.28, l'azzurro è riuscito a superare la misura, che gli consentirà di gareggiare per una medaglia nella finale in programma domenica 1 agosto. "Mamma mia che schifo". Gianmarco Tamberi lo ha gridato all'ultimo salto delle qualifiche, il 2.28 che gli ha aperto le porte della finale. Non è soddisfatto, ma sente odore di Olimpiade. "Devo solo trovare il salto giusto - dice dallo stadio Olimpico di Tokyo - per sbloccarmi, e allora domenica sarà un giorno magico. Mi succede miliardi di volte, in gara, quando sono spalle al muro trovo la soluzione: ho atteso 5 anni questa finale olimpica, ora me la godo tutta". Poi ha parlato del suo look, oggi normale. "Niente capelli tinti? Altrimenti Chiara non mi sposa più - ha scherzato - Magari domenica me la sento e me li raso a metà".

