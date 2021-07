Olimpiadi, i risultati degli italiani: azzurre a caccia del bronzo nella spada a squadre

L'impresa di Federica Pellegrini, l'eliminazione a sorpresa della n.2 del mondo Naomi Osaka, ultima tedofora della cerimonia d'apertura di Tokyo 2020. Si apre così la quarta giornata di gare delle Olimpiadi. L'azzurra del nuoto nei 200 stile libero si è qualificata per la sua quinta finale olimpica (fra gli uomini da Sydney e Rio, ci è riuscito Michael Phelps), e il quarto e settimo posto di Thomas Ceccon nei 100 dorso e di Martina Carraro nei 100 rana hanno aperto la giornata olimpica di Tokyo in chiave italiana.

Ora l'Italia cova speranze di medaglia nella spada a squadre donne: le azzurre sono state battute dall'Estonia in semifinale e puntano al bronzo. Bene anche Lupo-Nicolai, vincitori nel beach volley della coppia giapponese Ishijama-Shiratori. Ha vinto anche Rebecca Nicoli nel pugilato, categoria leggeri, superando ai ai punti per 4-1 la messicana Esmeralda Falcon Reyes. Fuori, invece, nel Judo, Christian Parlati che ha perso per ippon contro il giapponese Nagase negli ottavi di finale della categoria 81 kg. Maria Centracchio giocherà invece la finale per il bronzo.

Sempre oggi, sotto una pioggia battente e con la tempesta tropicale che si avvicina, è arrivato il primo storico oro olimpico di Bermuda, con Flora Duffy nel Triathlon donne, in cui la migliore delle italiane è stata Alice Betto, settima.

10:26 JUDO FEMMINILE: Maria Centracchio è stata sconfitta in semifinale dalla slovena Tina Trstenjak nello judo, categoria -63 chili. Sfuma la possibilità di centrare la finale per l’oro ma l’atleta azzurra potrà competere nella finale per il bronzo.

10:09 PALLANUOTO MASCHILE: il Settebello rimonta e pareggia 6-6 (1-1; 1-1; 0-4; 4-0) con la Grecia nella seconda partita del torneo olimpico di pallanuoto maschile. Al termine del terzo quarto, la nazionale allenata da Sandro Campagna era in svantaggio per 2-6 e poi negli ultimi secondi ha sfiorato addirittura la vittoria. Le reti del Settebello (che nella prima gara del girone eliminatorio aveva battuto 21-2 il Sudafrica) sono state messe a segno da Figlioli (2), Aicardi (2), Longo ed Echenique. Nel prossimo turno, giovedì 29 luglio, alle ore 14 giapponesi (le 7 italiane) l’Italia giocherà contro gli Stati Uniti.

8:34 PUGILATO DONNE: l’azzurra Angela Carini non ce l’ha fatta a superare gli ottavi di finale del torneo olimpico di pugilato, categoria pesi welter. A batterla, di misura per 3-2 (30-27, 29-28, 29-28, 28-29, 28-29) è stata la rappresentante di Taipei Chen Nien-Chin.

7:53 SCHERMA FEMMINILE: Sfuma la finale per il team azzurro femminile della spada. Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Federica Isola sono state sconfitte dalle ragazze dell’Estonia per 42 a 34. Le italiane si giocheranno tutto per la medaglia di bronzo.

5:07 BEACH VOLLEY MASCHILE: allo Shiokaze Park, nel torneo olimpico di beach volley, Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno sconfitto 2-0 (21-19, 21-16) la coppia giapponese formata da Yusuke Ishijama e Katsuhiro Shiratori. Con questa vittoria, la seconda in due partite finora disputate a Tokyo 2020, gli italiani (argento a Rio 2016) hanno conquistato la qualificazione per la fase ad eliminazione diretta.

4:07 NUOTO MASCHILE: Thomas Ceccon ha chiuso al 4° posto la finale dei 100 dorso ai Giochi Olimpici di Tokyo nuotando in 52"30, nuovo record italiano. Oro al russo Rylov, argento al connazionale Kolesnikov, bronzo all’americano Murphy.

3:45 NUOTO FEMMINILE: Federica Pellegrini è in finale nei 200 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo. La veneta ha chiuso al terzo posto la seconda semifinale, vinta dall’americana Ledecky in 1'55"34: Federica Pellegrini ha nuotato in 1'56"44, settimo tempo di accesso alla finale in programma domani.

3:35 TRIATHLON FEMMINILE: il triathlon femminile premia le Isole Bermuda. Flora Duffy, infatti, regala il primo oro olimpico della storia vincendo la gara del triathlon con il tempo di 1h55'36". Si tratta della seconda medaglia in assoluto per le Isole Bermuda dopo il bronzo di Clarence Hill nel pugilato a Montreal 1976. Nella gara odierna, argento per la britannica Georgia Taylor-Brown (1h56'50"), bronzo per l’americana Katie Zaferes (1h57'03"). Tra le italiane, buon settimo posto per Alice Betto (1h58'22"), 20esima Verena Steinhauser (2h01'47").

© Riproduzione riservata