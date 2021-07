Tokyo 2020, controllo antidoping a sorpresa per Federica Pellegrini: la reazione ironica sui social

Test antidoping a sorpresa per Federica Pellegrini appena sbarcata a Tokyo per le Olimpiadi estive. A darne notizia, su Instagram, è la stessa 32enne fuoriclasse veneta, pronta a disputare in Giappone i suoi quinti Giochi di un'immensa carriera. "E che non lo vuoi fare un bell'antidoping appena arrivata?", ha scritto la fuoriclasse veneta.

Federica non sfugge mai ai controlli antidoping. Anche a maggio, dopo la conclusione degli Europei di Budapest nei quali era stata di nuovo protagonista con un argento nei 200 e con due bronzi nelle staffette, aveva ricevuto la fatidica visita. Una volta tornata a casa, aveva deciso di postare la foto in una “story” sul suo account Instagram, seguito da 1,3 milioni di fan.

