Tour de France: ultima tappa a Van Aert, Pogacar maglia gialla per il secondo anno consecutivo

Per il secondo anno consecutivo, Tadej Pogacar ha vinto la classifica finale del Tour de France. Sul podio conclusivo della Grande Boucle 2021, il 20enne campione sloveno della Uae Emirates, ha preceduto il danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e l’ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers).

Il migliore degli italiani è Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), 12esimo. Pogacar, che in questo 2021 ha messo in bacheca anche Liegi-Bastogne-Liegi e Tirreno-Adriatico, chiude il Tour con tre vittorie di tappa e, oltra alla maglia gialla, si porta a casa quella a pois di miglior scalatore e quella bianca di miglior giovane.

"Sono senza parole. Essere nuovamente qui a Parigi, un anno dopo la mia prima vittoria, è qualcosa di davvero speciale: vincere ancora una volta questa corsa mi rende molto felice". Tadej Pogacar commenta con queste parole la conquista del Tour de France 2021 che gli ha permesso di ripetere il successo ottenuto nella Grande Boucle 2020. "Queste settimane ci hanno regalato molte emozioni. Tutta la squadra e lo staff sono stati fantastici e meritano un grandissimo ringraziamento per il duro lavoro che hanno svolto per supportarmi - ha aggiunto il corridore dell’UAE Team Emirates -. Partirò subito per andare ai Giochi Olimpici di Tokyo portando nella mia mente tanti ricordi bellissimi di questa Grande Boucle. Non vedo l’ora di tornare presto al Tour de France". ITALPRESS

