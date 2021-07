Tour de France, bis di Pogacar sui Pirenei: lo sloveno blinda la maglia gialla

Deja-vu nell’ultima fatica sui Pirenei per il Tour de France 2021. Nella diciottesima tappa con l’arrivo in salita di Luz Ardiden, il padrone della Grande Boucle Tadej Pogacar legittima il suo dominio con l’ennesima prova di forza sotto gli occhi del presidente Macron. Ci ha provato Enric Mas a sorprendere il terzetto di testa della classifica generale ma a muoversi in prima persona per colmare il buco è stato proprio la maglia gialla.

Nonostante un vantaggio già abissale, lo sloveno di UAE Team Emirates non si accontenta e rilancia la propria azione, dimostrando di averne ancora dopo la scalata del temibile Col du Tourmalet. "Pazzesco - il suo commento dopo la vittoria - Per me è un gioco da quando ho iniziato ad andare in bici e lo adoro". E alle sue spalle, così come in classifica, si corre per il secondo posto. Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) la spunta ancora una volta su Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) e porta a 6" il suo vantaggio sull'ecuadoriano mentre i giochi per la maglia gialla, a meno di clamorosi colpi di scena, sono ormai fatti (5'45" e 5'51" i ritardi dei due principali inseguitori).

Da venerdì spazio nuovamente alle ruote veloci, con Sonny Colbrelli voglioso di riscatto dopo il secondo posto nella 16^ frazione e la perquisizione a sorpresa nella serata di mercoledì della polizia nell’hotel che ospitava la squadra Bahrain Victorious. "Non ci è stato dato un mandato, ma il team ha risposto a tutte le richieste degli ufficiali - ha detto Vladimir Miholjevic in un comunicato ufficiale - Coopereremo sempre in maniera professionale ma questo processo ha avuto un impatto sul recupero dei corridori e sulla pianificazione dei pasti e, come squadra professionista, il benessere della squadra è la priorità". La risposta sarà affidata alla strada, con i 207 km della 19^ frazione, la Mourenx-Libourne.

