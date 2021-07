Tennis, Cecchinato supera il primo turno a Bastad: battuto Gasquet in tre set

Marco Cecchinato ha superato il primo turno del "Nordea Open", torneo Atp 250 con un montepremi di 419.470 dollari in corso sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. Il 28enne palermitano, n.82 del ranking, ha eliminato per 6-2 5-7 6-3, al termine di una battaglia di quasi due ore e mezza, il francese Richard Gasquet, n.54 Atp e quinta testa di serie.

Il 35enne di Beziers aveva vinto l’unico precedente con il siciliano che stavolta è partito fortissimo assicurandosi il primo set (6-2) grazie a due break (secondo ed ottavo gioco). Anche nel secondo parziale "Ceck" è schizzato avanti 3-0 ma ha dovuto subire la rimonta del francese (3-3) che nell’undicesimo game ha strappato nuovamente la battuta al 28enne palermitano, pareggiando poi il conto dei set (7-5).

Giusto per non smentirsi l’azzurro è partito benissimo (3-0) anche nella frazione decisiva ma stavolta non si è distratto ed ha difeso il vantaggio fino al definitivo 6-3. Al secondo turno l’azzurro attende il vincente del derby argentino, in programma domani, tra Federico Coria, n.77 del ranking, e Francisco Cerundolo, 116, proveniente dalle qualificazioni.

