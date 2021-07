Luna Rossa, Francesco Bruni torna a Palermo

“Checco Bruni ci ha ricordato che viviamo in una ‘città di mare’, ma dobbiamo saper sfruttare le nostre potenzialità. Con quel ‘forza Palermo’ urlato al mondo intero a bordo di Luna Rossa, Checco Bruni ci ha fatto ricordare che la nostra è una ‘città di mare’. Poi, però, ci guardiamo attorno e ci rendiamo conto di tutte le occasioni che non sfruttiamo, di tutte le potenzialità dimenticate: abbiamo il dovere di valorizzare questo momento e non disperdere l’entusiasmo che Bruni ci ha trasmesso, mettendo al centro dell’agenda politica la ricostruzione del rapporto tra Palermo e il mare”. Lo dice Totò Orlando, presidente del Consiglio Comunale di Palermo, che ieri ha dato il “bentornato a casa” a Checco Bruni nel corso di una iniziativa che si è tenuta presso il Circolo Velico di Sferracavallo del quale proprio il campione velistico palermitano è direttore sportivo.

"Se pensiamo alle attività sportive ed economiche legate al mare, alle nostre borgate marinare a partire da Sferracavallo, ai lunghi tratti del litorale cittadino e alle potenzialità del Foro Italico – aggiunge Totò Orlando – è evidente che questa città fino ad ora non è stata in grado di valorizzare appieno il suo rapporto con il mare. Abbiamo il dovere di lavorare in questa direzione per offrire a Palermo e ai palermitani nuovi servizi e nuove occasioni di economia, occupazione e benessere collettivo”.

© Riproduzione riservata