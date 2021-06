Tennis, Berrettini si avvicina a Federer nella classifica Atp: Djokovic resta in vetta

Matteo Berrettini consolida il 9° posto nel ranking mondiale del tennis e avvicina l’ottava piazza occupata da Roger Federer. Grazie al successo ottenuto nell’Atp 500 del Queen's il romano sale a 4.468 punti, a sole 347 lunghezze dal fuoriclasse di Basilea e con oltre 1.300 punti di vantaggio sulla decima posizione occupata dallo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Nella race, la classifica che tiene conto soltanto dei risultati della stagione in corso, Berrettini è invece 7°, al momento qualificato per le Finals di Torino, con un altro azzurro, il giovane Jannik Sinner, in nona posizione. Nessuna variazione nella top ten, sempre guidata da Novak Djokovic, che porta a 326 il numero delle settimane trascorse in vetta al ranking. Alle sue spalle sempre il russo Daniil Medvedev (sono ora 2.060 i punti di distacco da Djokovic), che precede Rafael Nadal (ora staccato di 1.423 punti), che allunga la striscia record a 822 settimane consecutive in top ten.

Conferme al quarto posto per il greco Stefanos Tsitsipas, seguito nell’ordine dall’austriaco Dominic Thiem, il tedesco Alexander Zverev, il russo Andrey Rublev, che con la finale ad Halle consolida la settima posizione. Fuori dalla top 10 ritocca ancora il proprio best ranking il norvegese Casper Ruud, salendo al 14esimo posto, mentre con la semifinale al Queen's eguaglia il proprio record personale l’australiano Alex De Minaur, 18esimo in classifica. "Best" anche per il francese Ugo Humbert, trionfatore ad Halle e ora al 25° posto (+6), e per il finalista del Queen's, il britannico Cameron Norrie, che sale sette gradini fino al numero 34.

Per quanto riguarda gli azzurri, ennesimo record in questa stagione per Lorenzo Musetti: il 19enne di Carrara, pur non giocando in una settimana dedicata all’esame di maturità, guadagna altre tre posizioni e si porta al 58° posto.

Questa la nuova classifica Atp:

1. Novak Djokovic (Srb) 12113 (--)

2. Daniil Medvedev (Rus) 10053 (--)

3. Rafael Nadal (Esp) 8630 (--)

4. Stefanos Tsitsipas (Gre) 7980 (--)

5. Dominic Thiem (Aut) 7425 (--)

6. Alexander Zverev (Ger) 7305 (--)

7. Andrey Rublev (Rus) 6120 (--)

8. Roger Federer (Sui) 4815 (--)

9. Matteo Berrettini (Ita) 4468 (--)

10. Roberto Bautista Agut (Esp) 3125 (--) Così gli altri italiani:

23. Jannik Sinner 2320 (--)

27. Lorenzo Sonego 2042 (-1)

31. Fabio Fognini 1868 (-2)

58. Lorenzo Musetti 1120 (+3)

78. Gianluca Mager 918 (+4)

84. Marco Cecchinato 878 (+2)

86. Stefano Travaglia 870 (+2)

95. Andreas Seppi 822 (-4)

97. Salvatore Caruso 809

