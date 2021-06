F1: a Baku vince Perez davanti a Vettel, quarto Leclerc

Emozioni a non finire e incidenti a Baku e vittoria a sorpresa di Sergio Perez su Red Bull in una gara in cui i due leader della classifica piloti conquistano zero punti.

Il pilota della Red Bull si ritrova al primo posto a quattro giri dal termine dopo lo scoppio di una gomma del compagno di scuderia Max Verstappen. L’incidente dell’olandese ridisegna il podio dopo la bandiera rossa e la ripartenza in griglia alla 50° tornata dei 51 totali dopo il giro di formazione: Lewis Hamilton va lungo nel tentativo di attaccare Perez, secondo classificato è quindi uno straordinario Sebastian Vettel al volante dell’Aston Martin.

Sul podio ci va Pierre Gasly (Alpha Tauri), quarto il poleman della Ferrari Charles Leclerc. Completano la top-10 Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Carlos Sainz (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren) e Kimi Raikkonen (Alfa Romeo).

