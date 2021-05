Tennis: in classifica guida sempre Djokovic, balzo di Cecchinato dopo la finale di Parma

In attesa dei verdetti del Roland Garros, secondo Slam stagionale appena partito a Parigi, non registra variazioni la Top 10 della classifica mondiale Atp, sempre guidata da Novak Djokovic: il 33enne serbo porta a 323 le sue settimane complessive sul trono.

Alle sue spalle sempre il russo Daniil Medvedev (salgono a 1520 ora i punti di differenza da Djokovic dopo il titolo conquistato nella sua Belgrado), a precedere Rafa Nadal (appena 163 punti separano i due), dal canto suo in grado di allungare la striscia record a 819 settimane consecutive in top ten. Quindi al quarto posto l’austriaco Dominic Thiem, seguito dal greco Stefanos Tsitsipas, poi il tedesco Alexander Zverev, sesto, il russo Andrey Rublev e l’elvetico Roger Federer.

L’Italtennis conserva due giocatori fra i primi 20, quattro nei top 30 e ritrova ben dieci suoi esponenti nei top 100 della classifica mondiale maschile. Conferma la nona posizione Matteo Berrettini con 493 punti di margine sull'argentino Diego Schwartzman. Sono stabili anche Jannik Sinner al numero 19, Lorenzo Sonego al 28° posto e Fabio Fognini al 29°.

Stesso discorso per Lorenzo Musetti al 76° posto, mentre scendono di un gradino Stefano Travaglia (78°) e Salvatore Caruso (82°), che precede Marco Cecchinato, a cui la finale raggiunta a Parma consente un balzo di 21 posizioni fino alla casella numero 83. Due passi indietro per Gianluca Mager (87) e tre per Andreas Seppi (98), appunto il decimo azzurro nei primi cento del ranking.

