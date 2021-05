Roland Garros, Sinner si salva al quinto: al secondo turno derby con Mager

Vittoria al cardiopalma per Jannik Sinner al primo turno al Roland Garros: il 19 altoatesino ha battuto il trentenne francese Pierre-Hugues Hebert in cinque set, 6-1, 4-6, 6-7 (4-7), 7-5, 6-4, al termine di una battaglia di tre ore e 35 minuti in cui ha anche annullato un match point. Al secondo turno Sinner è atteso da Gianluca Mager per un derby tutto italiano.

L’azzurro, numero 19 del mondo, ha faticato a superare il numero 85 numero 85 del ranking e ha rischiato moltissimo quando l’avversario francese si è mangiato un match point quando era avanti 5-4 nel quarto set. Sinner aveva già battuto Herbert a ottobre negli ottavi sul veloce indoor di Colonia.

Al secondo turno, come detto, l’altoatesino sfiderà nel derby azzurro Gianluca Mager: il 26enne sanremese ha battuto il tedesco Peter Gojowczyk in quattro set con il punteggio di 6-2 3-6 6-4 7-5.

