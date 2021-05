Scherma, il catanese Paolo Pizzo è campione italiano per la terza volta

Per la terza volta in carriera, il catanese Paolo Pizzo è campione italiano di spada. Dopo le edizioni 2012 e 2014, il trentottenne dell’Aeronautica Militare ha vinto anche il titolo 2021, a Cassino (Frosinone), superando la concorrenza dei 184 atleti in gara.

L’atto finale di gara è stato nel segno della Sicilia, con la sfida tra Pizzo ed Enrico Garozzo, che fino all’ultimo ha provato a resistere ai crampi, ma che alla fine ha ceduto ed è stato costretto al ritiro quando era sotto 11-8. Il due volte campione del mondo ha vissuto un quarto di finale suggestivo con il campione olimpico 2008 Matteo Tagliariol, vinto 15-13.

In semifinale, invece, si è trovato di fronte il compagno di squadra Enrico Piatti, di 19 anni più giovane, riuscendo a far prevalere la sua esperienza e ottenendo il passaggio alla finale per 15-7.

"Stamattina ci credevo zero. Però poi in pedana ho dato tutto, come sempre - il commento di Pizzo -. Dispiace non aver potuto concludere la finale contro Garozzo, ma per me è una grande soddisfazione questo terzo titolo, conquistato superando qualche acciacco, presentandomi qui al meglio e mettendo in pedana tantissime motivazioni"

