F1: Leclerc in pole position a Monaco, quarto Sainz. Incidente e auto distrutta per Schumacher

Pole position Ferrari al gran premio di Monaco. Charles Leclerc ha surclassato tutti nelle qualifiche ed ha conquistato il diritto a partire in prima fila nella corsa fra le mura amiche. Al suo fianco Max Verstappen. In seconda fila Vatteri Bottas e l’altro ferrarista Carlos Sainz. Leclerc ha fatto il miglior giro sul circuito cittadino di Montecarlo in 1:10.346 staccando Verstappen di 230 millesimi e Bottas di 255, quarto miglior crono per Sainz in ritardo di 265 millesimi. Soltanto settimo tempo sul giro e quarto posto in griglia per il campione del mondo Lewis Hamilton, preceduto da Lando Norris e Pierre Gasly. Al fianco del britannico della Mercedes ci sarà Sebastian Vettel. Buona prova anche di Antonio Giovinazzi, per lui il via sarà dalla quinta fila insieme con Sergio Perez.

Già finito fuori pista giovedì, Mick Schumacher, il pilota tedesco figlio della leggenda di F1 Michael Schumacher, ha commesso un errore anche durante la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco. Mentre era in pista (14esimo tempo provvisorio), il giovane tedesco ha perso il controllo della sua VF-21 nella curva del Casinò: ha tentato una manovra per evitare l’impatto, ma comunque ha urtato contro le barriere di protezione e danneggiato gran parte del settore posteriore sinistro della vettura. Il figlio di Michael, 5 volte vittorioso nel Principato e sette volte campione del mondo, è uscito da solo dall’auto e ha chiesto scusa via radio alla sua squadra.

"Sfortunatamente Mick non gareggerà nella sessione di prove per determinare la griglia di partenza, a causa dei danni subiti dall’auto nell’incidente", ha twittato Haas. La prima esperienza di Schumacher nella mitica gara di Formula 1 sarà dunque oscurata dal fatto di dover partire al 20esimo posto della griglia di domenica.

La F1 torna a Monaco, dopo la cancellazione del Gran Premio dello scorso anno a causa della pandemia. Sarannno ammessi un massimo di 7.500 spettatori, il 40% dei posti in tribuna, e sarà il primo Gran Premio della stagione con un pubblico così numeroso. La gara è prevista per domenica alle 15.

