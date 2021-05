Europei nuoto, Benedetta Pilato stabilisce il nuovo record mondiale nei 50 rana femminili

Benedetta Pilato sbriciola il record del mondo nella semifinale dei 50 rana femminili agli Europei di nuoto di Budapest. La giovanissima tarantina tocca in 29"30 (battuto il 29"40 di Lily King), in finale approda anche Arianna Castiglioni con il quinto crono di 30"44.

"Non so cosa dire, sono contentissima. Sentivo un sacco di tifo, era la mia prima semifinale ed è stato bello. Non pensavo di aver fatto un tempo così basso, non ho ancora realizzato". Un’emozionata Benedetta Pilato racconta così il record del mondo: il suo 29"30 migliora il precedente primato di Lily King (29"40).

© Riproduzione riservata