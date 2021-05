Nuoto, super Quadarella: ancora oro negli 800 stile libero

Nel segno di Simona Quadarella. La seconda giornata degli Europei di nuoto di Budapest si apre con la conferma della romana che trionfa negli 800 stile libero, confermando il titolo conquistato a Glasgow la scorsa edizione.

L'azzurra che ha messo in fila le due russe, Anastasia Kirpichnikova e Anna Egorova. Sorride l'Italia anche grazie all'argento della staffetta 4x200 stile libero mista trascinata da Federica Pellegrini. Una medaglia mai vista per l'Italnuoto quella conquistata da Stefano Ballo, Stefano Di Cola, Federica Pellegrini e Margherita Panziera. Sul podio - sia Quadarella sia il quartetto della staffetta - gli azzurri si sono presentati con una fascia bianca al braccio in segno di solidarietà nei confronti delle società sportive e dei gestori delle piscine al coperto la cui apertura è stata ulteriormente differita dal Governo al primo luglio.

Giornata di semifinali e finali alla Duna Arena di Budapest. Si comincia subito con gli 800 stile e la nuotata potente di Simona Quadarella, che si conferma regina del mezzofondo. La romana nuota in 8'20''23; alle spalle della primatista italiana e vice campionessa del mondo finiscono le russe Anastasia Kirpichnikova d'argento in 8'21''86 e Anna Egorova di bronzo in 8'20''23. Finisce quinta Martina Rita Caramignoli in 8'29''81.

"Il periodo non è dei migliori, perché stiamo lavorando molto con Christian (Minotti, ndr) in vista delle Olimpiadi - sottolinea ai microfoni di Rai Sport Quadarella - Più o meno mi aspettavo questo crono. Forse potevo scendere sotto gli 8'20, sarà per la prossima volta. Ho sentito comunque le sensazioni che cercavo. E' stata una bella gara. Confermarsi non è mai facile". Nicolò Martinenghi e Alessandro Pinzuti finiscono fuori dal podio nei 100 rana, il cui re incontrastato rimane il britannico Adam Peaty.

Sorridono i quattro della staffetta mista per l'argento conquistato. "E' stato molto faticoso - spiega Panziera a Rai Sport - Questa medaglia è un risultato non indifferente.

Significa che questa Nazionale sta molto bene". "Sono felicissimo perché il tempo non è lontano dal personale - prosegue Ballo - In un periodo in cui non sono in splendida in forma. E' un onore far parte di questo tour de force".

Emozionato Di Cola: "E' andata molto bene direi, tutto è filato liscio ed è arrivato una bella medaglia. Sono soddisfatto, andavo bene". Chiusura per la vincitrice di tutto, Federica Pellegrini: "Sarà una settimana piena di impegni - sottolinea la veneta - Questa medaglia è mancata a Glasgow e adesso per fortuna è arrivata. I ragazzi sono andati molto forte. Adesso valuterò quali gare fare nei prossimi giorni".

Elena Di Liddo ed Ilaria Bianchi chiudono la finale dei 100 farfalla rispettivamente al quinto e ottavo posto. L'oro ex aequo va alla greca Anna Ntountounaki e alla francese Marie Wattel in 57''37; sul gradino più basso del podio sale la svedese Louise Hansson. Alessandro Miressi non smette di crescere, migliorarsi e stupire e si prende, con il miglior tempo, la finale dei 100 stile, limando ulteriormente il suo record italiano. "Non mi aspettavo sinceramente di abbassare così tanto il record italiano - spiega - Già ieri pensavo di essere andato molto forte. Evidentemente ne ho ancora".

Domani tocca a Gregorio Paltrinieri. L'azzurro, dopo i successi nel fondo, si è qualificato per i 1500 stile con il settimo tempo.

© Riproduzione riservata