Tennis: Caruso eliminato al primo turno a Ginevra, Cecchinato supera le qualificazioni

Nulla da fare per Salvatore Caruso nel primo turno del "Gonet Geneva Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 419.470 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di Ginevra, in Svizzera. Il 28enne di Avola, n.81 del ranking, è stato battuto per 6-3 6-4, in poco più di un’ora e tre quarti di gioco, dallo statunitense Tennys Sandgren, n.67 ATP, contro il quale il siciliano si era aggiudicato le due sfide precedenti.

Nel tabellone principale ci sono altri tre azzurri, che debutteranno domani: Fabio Fognini, n.29 ATP e sesto favorito del seeding, troverà dall’altra parte della rete l'argentino Guido Pella, n.58 del ranking, mentre Stefano Travaglia, n.76 ATP, sarà impegnato in un derby tricolore contro Marco Cecchinato, n.104 ATP, promosso dalle qualificazioni. Il 28enne palermitano, nel turno decisivo, ha sconfitto il tedesco Daniel Altmaier (n.8 del tabellone) per 6-1 7-6(5).

© Riproduzione riservata