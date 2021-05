Giro d'Italia, Bernal detta legge a Campo Felice: vince la tappa e si prende la maglia rosa

Egan Bernal ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia 2021, da Castel di Sangro a Campo Felice, di 158 km. Il colombiano della Ineos Grenadiers ha sferrato l’attacco decisivo nell’ultimo chilometro e ha conquistato anche la maglia rosa.

Secondo posto per Giulio Ciccone del team Trek-Segafredo, terzo il russo Aleksandr Vlasov del team Astana-Premier Tech, mentre Attila Valter ha chiuso a 49" perdendo la maglia riservata al leader della classifica generale.

"Ho già pianto due volte, le emozioni sono grandi per questa mia prima vittoria di tappa". Questa la gioia di Egan Bernal dopo il successo nella nona tappa. "Ho fatto tanti sacrifici per arrivare qui dopo il Tour dell’anno scorso e per me è un’emozione grandissima - ha spiegato il colombiano ai microfoni della Rai - Volevo questa vittoria, da un paio di giorni la cercavamo e oggi la mia squadra ha creduto tanto in me: la vittoria è più loro che mia, i ragazzi hanno tirato per me, credevano in questo successo".

