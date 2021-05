Tennis, Sonego eliminato in semifinale da Djokovic: l'italiano esce a testa alta dagli Internazionali d'Italia

Grandissima partita di Lorenzo Sonego, che ha giocato un torneo meraviglioso a Roma e ha lottato contro il numero uno del mondo, Novak Djokovic, che lo ha battuto stasera dopo tre set e quasi tre ore di gioco.

Nel primo set il torinese ha subito il gioco preciso e veloce di Djokovic. Sonego si è fatto più aggressivo nel secondo set.

Prima ha annullato due matchpoint a poi ha acciuffato il controbreak guadagnando il tiebreak. È riuscito a rimontare l’iniziale vantaggio del serbo a 4-2 del tiebreak fino al 6-7. Poi nel terzo set Djokovic si è imposto per 6-2. Il serbo domenica affronterà in finale Rafa Nadal.

Il tennista torinese è uno dei pochi al mondo a vantare una vittoria contro il numero uno del ranking Atp, si erano incontrati a Vienna nel 2020 battendo il serbo per 6-2, 6-1. Rafael Nadal, testa di serie numero 2, ha superato in semifinale l’americano Reilly Opelka per 6-4 6-4.

