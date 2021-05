Buona la prima per Stefano Travaglia agli Internazionali d’Italia, Masters 1000 Atp da 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico. In apertura di programma sulla Grand Stand Arena, il 29enne di Ascoli Piceno, numero 69 Atp e in gara con una wild card, si è imposto per 6-4 6-3 su Benoit Paire. Al secondo turno se la vedrà con uno fra Shapovalov e Majchrzak. ITALPRESS

© Riproduzione riservata