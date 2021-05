Coronavirus, la Fin lancia l'iniziativa #salviamolepiscine

La Federnuoto lancia una nuova iniziativa che rappresenta "un grido di allarme e sensibilizzazione che ci unisca come non mai per tornare a vivere con entusiasmo e in sicurezza le piscine scoperte e coperte di tutta Italia". La Fin invita per il 17 maggio alle 18, in occasione della prima giornata di finali del nuoto agli Europei di Budapest, "tutto il nostro mondo che raccoglie circa 20 milioni di persone, dagli atleti di interesse nazionali alle famiglie, dai gestori di impianti agli operatori tecnico-sportivi, dai praticanti ai semplici appassionati, ad unirsi sui social postando un’immagine di colore blu, come il colore che rappresenta l’acqua, ed un commento d’esortazione con hashtag #salviamolepiscine.

E invitiamo tutti i gestori delle piscine, le società e associazioni sportive ad issare una bandiera blu" con lo stesso hashtag. La Federazione ricorda "la drammatica situazione emergenziale del comparto piscine, che stima perdite per circa il 70% del fatturato in 15 mesi a fronte di ristori evidentemente inadeguati e non accessibili alla stragrande maggioranza di associazioni e società sportive che vivono di entrate istituzionali e non commerciali a fronte di ingenti costi per conservare e mantenere il patrimonio impiantistico". ITALPRESS

