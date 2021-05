Motociclismo: pubblico a Misano, al via le prevendite di superbike e MotoGp

Sono aperte online le prevendite di biglietti in vista dei due appuntamenti motoristici dell’estate 2021 al Misano World Circuit Marco Simoncelli: il round romagnolo della superbike (11-13 giugno) e il gran premio del MotoGp (17-19 settembre). Dopo l’esperienza 2020 con un protocollo di sicurezza ad hoc che ha consentito la presenza di 10.000 persone nelle tribune ogni giorno nel corso della MotoGp, nel 2021 il circuito punta a organizzarsi allo stesso modo.

L’accelerazione della campagna di vaccinazione - sottolineano gli organizzatori - lascia immaginare una possibile apertura a un numero maggiore di persone, ma ciò dipenderà da pronunciamenti e autorizzazioni nazionali e regionali. Dunque le prevendite online sono aperte, ipotizzando riaperture come da protocollo 2020, ma il tutto sarà subordinato alle normative che saranno approvate.

Sono confermate le procedure di acquisto che renderanno nominativo il biglietto e quindi il posto occupato in tribuna. Sin d’ora si conferma che non saranno messi in vendita biglietti per le zone 'prato', proprio per garantire controllo e sicurezza ai possessori dei biglietti. La prevendita considera la possibilità di rimborso. ANSA

