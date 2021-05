Olimpiadi di Tokyo: sei persone della staffetta positive al Covid

Sei persone dell’organizzazione al seguito della staffetta della torcia olimpica, in corso di svolgimento in Giappone, sono risultati positivi al tampone per il coronavirus nella prefettura di Kagoshima, a sud ovest dell’arcipelago. Lo hanno reso noto gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020, spiegando che i sei del personale facevano parte del team adibito a controllare il traffico durante l’evento, aggiungendo che ognuno di essi indossava la mascherina.

Tre erano dispiegati nella città di Amami e tre nel centro urbano di Kirishima, rivela la nota. Dall’inizio della staffetta della fiaccola su gran parte del territorio del Giappone, il 25 marzo, un totale di 8 persone sono state contagiate dal Covid. A causa della diffusione delle varianti alcune località sono state eliminate dal percorso iniziale per via dei focolai presenti nell’area.

L’inizio dei Giochi è previsto il 23 luglio, fino all’8 agosto, mentre le Paralimpiadi avranno luogo dal 24 agosto al 5 settembre. ANSA

© Riproduzione riservata