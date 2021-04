Tennis, Torino sarà una delle sede delle fasi finali di Coppa Davis

Torino sarà una delle sedi delle Davis Cup by Rakuten Finals 2021 in calendario dal 25 novembre al 5 dicembre 2021. Lo hanno annunciato oggi l’ITF (la Federazione internazionale) e Kosmos Tennis. Il capoluogo piemontese e la città austriaca di Innsbruck sono state selezionate insieme a Madrid.

Ogni città sarà sede di due dei sei gironi da tre squadre, con Madrid che ospiterà due quarti di finale e Innsbruck e Torino un quarto di finale ciascuna. La capitale spagnola ospiterà anche le semifinali e la finale.

"Credo di poter affermare che mai, prima d’ora, un Paese abbia occupato un posto così rilevante nel calendario del grande tennis come quello che ricoprirà l’Italia a novembre - ha sottolineato il presidente della Fit, Angelo Binaghi - Prima le Next Gen Atp Finals a Milano, poi le Nitto Atp Finals e la Coppa Davis a Torino: un trittico di super eventi grazie al quale per un mese intero avremo addosso gli occhi di tutto il mondo".

"Esprimo grande soddisfazione a nome del Governo, per l’ennesimo riconoscimento non solo al tennis italiano ma anche al nostro Paese ed alle sue capacità organizzative in materia di eventi sportivi - le parole di Valentina Vezzali, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport - Poter ospitare a Torino le fasi finali della Davis Cup è l'ennesimo successo del tennis azzurro in questo periodo peraltro già ricco di soddisfazioni grazie ai risultati dei nostri atleti. Il Governo e nello specifico il Dipartimento per lo Sport saranno al fianco della Federtennis e del Comune di Torino anche per questo evento, che seguirà di qualche giorno lo spettacolo delle Nitto Atp Finals".

