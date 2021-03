Sinner show a Miami, battuto Ruusuvuori: primo quarto di finale in un Masters 1000

Jannik Sinner ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. L’altoatesino in Florida supera agevolmente per 6-3 6-2 il finlandese Emili Ruusuvuori, numero 83 della classifica mondiale. Dopo la fantastica battaglia contro il russo Karen Khachanov, Sinner torna in campo e vince senza grande fatica conquistando i quarti di finale sul cemento americano.

Una vittoria importante per il giovane azzurro, che è la testa di serie più alta tra quelle rimaste nella sua parte di tabellone. Il 19enne altoatesino, numero 31 del mondo e 21 del seeding, raggiunge per la prima volta in carriera i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami (montepremi 3.343.785 dollari). Sinner adesso aspetta il vincente del match tra lo statunitense Taylor Fritz (suo 'gemello' di ranking: numero 32 del mondo e 22 del tabellone) e il kazako Alexander Bublik, numero 44 del ranking Atp.

Il match tra Sinner e Ruusuvuori è iniziato in ritardo per un incidente tecnico: nel torneo della Florida i giudici di linea non ci sono e sono sostituiti dall’Hawk-Eye (occhio di falco), una tecnologia che utilizza sensori per verificare se la palla finisce entro il campo o fuori. A Miami per qualche minuto l’occhio si è oscurato e i giocatori sono rientrati negli spogliatoi. Il problema è poi stato risolto e la gara è continuata con l’azzurro che si è aggiudicato il primo set.

