Incidente su A26, muore il velista e imprenditore Paolo Scerni figlio dell'ex presidente del Genoa

Paolo Scerni, 46 anni e figlio di Gianni Scerni, imprenditore dello shipping ed ex presidente del Genoa, è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla A26.

L’auto si è scontrata contro un tir per dinamiche ancora da chiarire. Ad esprimere cordoglio per la sua scomparsa anche il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti: "Esprimo profonda vicinanza a Gianni Scerni, in un momento di immenso dolore. Ci stringiamo in un abbraccio alla famiglia di Paolo, velista, imprenditore nel settore marittimo e della logistica italiana e internazionale, conosciuto e stimato da un’intera comunità".

