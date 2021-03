Coppa America, niente regate oggi per assenza di vento: domani la prossima gara di Luna Rossa

Niente gare oggi in Coppa America. L'assenza di vento ha indotto gli organizzatori ad annullare le regate dopo tanti posticipi dell'ora di partenza. Luna Rossa e Te Rehutai torneranno al campo di gara domani per la settima e ottava regata. Le previsioni meteo per domani e martedì sono favorevoli.

Si ripartirà dal 3-3 maturato dopo la terza giornata di regate. Si gareggia al meglio delle 13 regate: vince la coppa la prima che ne vince sette.

Snervante l'attesa che si alzasse un po' di vento nella baia di Auckland. Gli equipaggi di Luna Rossa e Te Rehutai hanno atteso come gli appassionati e gli organizzatori, ma la partenza della settima regata di Coppa America veniva posticipata di minuto in minuto.

"Non c'è molto da fare, se non c'è vento bisogna restare calmi e concentrati", ha detto Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa.

Bruni intervistato dagli organizzatori dell'America's Cup ha rivolto anche un saluto speciale a Patrizio Bertelli, imprenditore e ad del gruppo Prada e soprattutto 'padre' di Luna Rossa: "Amiamo Bertelli, dice Bruni, è un marinaio davvero appassionato. Gli piacciono tutte le barche, navigare a 360°. Mi rivedo in queste sensazioni. Penso che sarà nervoso in questi giorni, come lo siamo noi. Con lui di solito ci mandiamo diversi messaggi dopo le regate, quando riesce ci chiama. Gli piacerebbe moltissimo essere qui, ma i suoi affari sono a casa".

"Quello di oggi è un pareggio a reti inviolate, come la Triestina che pareggia sempre": scherza Vasco Vascotto, velista di lungo corso con tante vittorie all'attivo e soprattutto in questo momento tattico di Luna Rossa, commentando la cancellazione delle regate di oggi in Coppa America a causa dell'assenza di vento.

"Dovevamo aspettarcelo, è una giornata davvero al limite, sapevamo che oggi sarebbe stato difficile" ha detto ai microfoni Rai. "Ora andiamo a riposare e poi ci prepariamo per domani. Per lunedì le previsioni sono di vento di 10-12 nodi proveniente da nord, quindi pensiamo si regaterà quasi sicuramente".

