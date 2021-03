Federer torna in campo dopo più di un anno: battuto Evans nell'esordio a Doha

Dopo oltre un anno dal suo ultimo incontro e reduce da due operazioni al ginocchio, Roger Federer è tornato in campo nel "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 787.930 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha (spostato a causa della pandemia dalla tradizionale data di inizio gennaio a metà marzo).

Il campione svizzero, testa di serie numero 2 e in gara direttamente dal secondo turno (ottavi), ha superato in tre set il britannico Daniel Evans con il punteggio di 7-6(8) 3-6 7-5, maturato in due ore e 25 minuti di partita. Nei quarti, 'King Roger' sfiderà il georgiano Nikoloz Basilashvili, che la liquidato la wild card tunisina Malek Jaziri per 6-2 6-2.

