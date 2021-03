Coppa America, primi acuti di Luna Rossa: 1-1 con New Zealand dopo 2 regate

Si chiude in parità la prima giornata di regate della finale di Coppa America di vela, che si tiene nella baia di Auckland, in Nuova Zelanda.

Luna Rossa ha vinto la seconda regata, battendo il 'defender' Team New Zealand che aveva vinto la prima.

Dopo le prime due di oggi, sono in programma altre 11 regate, il trofeo andrà alla squadra che ne vincerà sette. Domani riposo, poi da venerdì due prove al giorno fino, eventualmente, a mercoledì 17 marzo quando, in caso di parità 6-6, si disputerà la 13ma e ultima regata per l'assegnazione del titolo.

Ventuno anni dopo, è tornata la sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand per la conquista della Coppa America di vela. Per l'imbarcazione italiana, che gareggia sotto l'insegna del Circolo della Vela di Palermo, la sfida allo squadrone neozelandese detentore del titolo, nonché grande favorito per la vittoria. Luna Rossa, barca italiana allestita da Patrizio Bertelli arrivata alla finalissima dopo aver sbaragliato il campo nella Prada Cup.

