Brasile, il mitico Maracanà sarà intitolato a Pelè

Il mitico Maracanà cambierà nome e si chiamerà "Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelè". L’assemblea legislativa dello Stato di Rio de Janeiro ha approvato il progetto di legge per intitolare l’impianto - attualmente dedicato al giornalista Mario Filho - all’ex fuoriclasse verdeoro anche se adesso la palla passa al governatore Claudio Castro, che dovrà fare il via libera entro 15 giorni.

Solo il Maracanà porterebbe però il nome di Pelè mentre il Maracanãzinho e lo stadio di atletica Celio de Barros che fanno parte dello stesso complesso sportivo continuerebbero a omaggiare la memoria di Mario Filho, una delle principali figure del giornalismo sportivo brasiliano degli anni Quaranta e Cinquanta.

Inaugurato il 16 giugno 1950, il Maracanà ospitò un giorno dopo la sua prima partita, un’amichevole fra le selezioni di Rio de Janeiro e San Paolo vinta per 3-1 dagli ospiti, mentre nel 1969 fu il teatro del millesimo gol siglato in carriera da Pelè durante Vasco da Gama-Santos. ITALPRESS

